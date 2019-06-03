СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-03T09:05:59+03:00

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В Смоленской области планируют отремонтировать дорогу к школе. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Алексея Островского в Краснинский район.

По информации пресс-службы обладминистрации, о ремонте подъездной дороги главу региона попросила директор местной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Ольга Оверченко.

- Мы вопрос изучим. В этом году уже точно не сделаем - все деньги зарезервированы по муниципальным образованиям. В следующем году постараемся помочь, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU