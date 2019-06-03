2019-06-03T09:18:07+03:00
Происшествия

В центре Смоленска троллейбус попал в ДТП

Авария привела к пробке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В центре Смоленска троллейбус попал в ДТП, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла утром 3 мая на проспекте Гагарина.

- Занято две средних полосы. Аварийный комиссар на месте, - пишут очевидцы случившегося.

Ранее Иномарка серьезно пострадала в ДТВ на Витебском шоссе: «Киа Соренто» наскочила на ливневый карман, после чего ее откинуло на ограждение в сторону железнодорожных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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