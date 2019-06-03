В центре Смоленска троллейбус попал в ДТП
Авария привела к пробке
ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
В центре Смоленска троллейбус попал в ДТП, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла утром 3 мая на проспекте Гагарина.
- Занято две средних полосы. Аварийный комиссар на месте, - пишут очевидцы случившегося.
Ранее Иномарка серьезно пострадала в ДТВ на Витебском шоссе: «Киа Соренто» наскочила на ливневый карман, после чего ее откинуло на ограждение в сторону железнодорожных путей.
ИСТОЧНИК KP.RU