В Смоленске жителям трех улиц отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-03T10:27:39+03:00

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В Смоленске жителям трех улиц до 7 июня отключат горячую воду, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Коммунальщики проверят работу котельной.

По информации пресс-службы, в зону отключения попадают следующие адреса:

ул. Зои Космодемьянской, 1, 2, 3, 4, 8,

ул. Николаева, 42 А, 46,

ул. Нормандия-Неман, 1.

Сотрудники администрации предупреждают: если оборудование будет в порядке, отключения не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU