В Смоленске жителям трех улиц отключат горячую воду
Коммунальщики проверят работу котельной
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске жителям трех улиц до 7 июня отключат горячую воду, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Коммунальщики проверят работу котельной.
По информации пресс-службы, в зону отключения попадают следующие адреса:
ул. Зои Космодемьянской, 1, 2, 3, 4, 8,
ул. Николаева, 42 А, 46,
ул. Нормандия-Неман, 1.
Сотрудники администрации предупреждают: если оборудование будет в порядке, отключения не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU