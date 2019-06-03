Смоленскую ТЭЦ-2 модернизируют

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-03T12:43:35+03:00

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Смоленская ТЭЦ-2 ждет модернизация, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». На электростанции, которая проработала 46 лет, заменят паровую турбину, генератор и трансформатор.

- 29 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака одним из проектов для включения в программу модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2022-2024 годы был отобран проект модернизации Смоленской ТЭЦ-2 ПАО «Квадра».

При отборе проектов учитывались востребованность оборудования на рынке, его состояние и социальная значимость объекта. Проект был активно поддержан губернатором Смоленской области Алексеем Островским, - прокомментировали в пресс-службе.

Обновление станции обойдется примерно в 2,6 млрд руб. Модернизация позволит увеличить мощность турбогенератора со 110 МВт до 130 МВТ. Начало поставки мощности запланировано на декабрь 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU