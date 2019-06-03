2019-06-03T15:06:35+03:00
Происшествия

В Смоленске предприниматель скрыл от налоговой 11 млн рублей

Уголовное дело возбуждено на руководителя строительной фирмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске предприниматель скрыл от налоговой 11 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Уголовное дело возбуждено на руководителя строительной фирмы.

О скрытии денег удалось узнать после проведенной проверки, в которой приняли участие полицейские и сотрудники УБЭП.

- Фигурантом уголовного дела стал 36-летний смолянин. Ему неоднократно перечислялись крупные суммы, с которых должна была взыскана недоимка по налогам и сборам, - прокомментировали в УМВД.

Предпринимателю грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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