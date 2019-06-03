2019-06-03T16:57:21+03:00
Общество

Смоленская область присоединилась к акции «Ангелы Донбасса»

У Вечного огня в Сквере памяти Героев состоялась встреча, на которой почтили память детей, погибших в результате военных действий в Донецкой Народной Республике.
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ФОТО: пресс-служба обладминистрации.ФОТО: пресс-служба обладминистрации.
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Смоленская область присоединилась к акции «Ангелы Донбасса», сообщает пресс-служба обладминистрации. У Вечного огня в Сквере памяти Героев состоялась встреча, на которой почтили память детей, погибших в результате военных действий в Донецкой Народной Республике.

Организаторами мероприятия являются Российский Союз ветеранов Афганистана и Общественная организация Донецкой Народной Республики «Русский центр». Акция призывает неравнодушных людей во всех странах мира почтить память более 100 ребят, погибших за годы вооруженного конфликта на Донбассе.

В нынешнем году ее поддержали в Германии, Франции, Италии, Греции, Сербии, Южной Осетии, а также в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе – Смоленской области.

Участниками акции в Смоленске стали представители исполнительной и законодательной власти региона, духовенство, студенты, представители общественных организаций, мотоклуба «Ночные волки» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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