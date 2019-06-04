Глава Смоленской области уволил начальника тарифного департамента

СЕГОДНЯ 06:32 2019-06-04T06:32:41+03:00

Губернатор Алексей Островский прекратил трудовые отношения с Олегом Рыбалко, проработавшем на должности почти семь лет

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Глава Смоленской области уволил начальника департамента энергетики, энергоэффективности и тарифной политики, сообщают местные СМИ. Олег Рыбалко был назначен на должность в сентябре 2012 года.

На сайте обладминистрации исчезла фотография руководителя, а о новом главе пока нет сведений.

Ранее губернатор уволил начальника департамента по образованию и науке Николая Колпачкова, руководителя департамента по сельскому хозяйству Татьяну Рыбченко и др.

В Смоленске свой должности лишился руководитель «Горводоканала».

ИСТОЧНИК KP.RU