2019-06-04T06:49:25+03:00
Происшествия

В Смоленске мужчина разобрал комплекс фотовидеофиксации нарушений

Житель города украл с прибора батарею, выведя оборудование из строя
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске мужчина разобрал комплекса фотовидеофиксации нарушений.В Смоленске мужчина разобрал комплекса фотовидеофиксации нарушений.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске мужчина разобрал комплекс фотовидеофиксации нарушений, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Житель города украл с прибора батарею, выведя оборудование из строя.

Инцидент произошел, когда работник обслуживающей фирмы устанавливал радар на другой стороне дороги.

По словам полицейских, подозреваемого удалось задержать в Ярцево. Задержанный признался, что хотел продать аккумулятор, но не успел.

- Ущерб составил 8 тысяч рублей. 40-летнему смолянину за кражу грозит до двух лет тюрьмы, - прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время в Смоленской области используется более 100 специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, нарушения правил парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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