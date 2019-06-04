В Смоленске напротив банка появятся спортивные тренажеры
В Смоленске напротив банка появятся спортивные тренажеры, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Подготовительные работы уже начались.
По информации сотрудников администрации, спортивный уголок будет большим – на резиновом покрытии разместятся 14 тренажеров. Также вокруг площадки планируется привести в порядок дорожки и газон.
Напомним, в прошлом году площадка около ЦУМа была отремонтирована по программе «Комфортная городская среда».
В ходе ремонта заменили старую плитку, создали новые пешеходные зоны, оборудовали клумбы, высадили саженцы кустарников, обновили освещение, установили лавочки, оборудовали пандусы с прорезиненным покрытием.
ИСТОЧНИК KP.RU