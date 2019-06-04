2019-06-04T07:02:54+03:00
Общество

В Смоленске напротив банка появятся спортивные тренажеры

14 объектов установят к середине лета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Октябрьской революции в Смоленске появятся спортивные тренажеры.На Октябрьской революции в Смоленске появятся спортивные тренажеры.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске напротив банка появятся спортивные тренажеры, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Подготовительные работы уже начались.

По информации сотрудников администрации, спортивный уголок будет большим – на резиновом покрытии разместятся 14 тренажеров. Также вокруг площадки планируется привести в порядок дорожки и газон.

Напомним, в прошлом году площадка около ЦУМа была отремонтирована по программе «Комфортная городская среда».

В ходе ремонта заменили старую плитку, создали новые пешеходные зоны, оборудовали клумбы, высадили саженцы кустарников, обновили освещение, установили лавочки, оборудовали пандусы с прорезиненным покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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