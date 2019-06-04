СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-04T08:29:04+03:00

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Почти 400 гектаров земли отобрали у фермеров в Смоленской области, сообщили сотрудники пресс-службы управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Поводом послужило то, что собственники не следили за состоянием участков: территории зарастали травой и кустарниками.

По словам сотрудников управления, в марте 2013 года в Шумячском районе выявлено 11 таких участков площадью 382 га. Неоднократные санкции в отношении владельцев не привели к результату – собственники территорий продолжали не использовать их по назначению.

В результате, в сентябре 2018 года была инициирована процедура принудительного изъятия неиспользуемых земель. В мае 2019-го участки изъяты, реализованы с торгов другим фермерам и введены в сельскохозоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU