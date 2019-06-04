В Смоленской области ищут пропавшего мужчину
60-летний Николай Гурченков ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно
ФОТО: ПСО «Сальвар».
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В Смоленской области ищут пропавшего мужчину, сообщает ПСО «Сальвар». 60-летний Николай Гурченков ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
В последний раз смолянина видели в районе ТЦ «Центрум».
Приметы пропавшего:
Рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.
Одет Николай Борисович был в черные спортивные штаны, коричневую футболку, серую спортивную обувь. Ходит мужчина с костылем.
ФОТО: ПСО «Сальвар».
ИСТОЧНИК KP.RU