2019-06-04T10:16:39+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут пропавшего мужчину

60-летний Николай Гурченков ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно
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ФОТО: ПСО «Сальвар».ФОТО: ПСО «Сальвар».
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В Смоленской области ищут пропавшего мужчину, сообщает ПСО «Сальвар». 60-летний Николай Гурченков ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

В последний раз смолянина видели в районе ТЦ «Центрум».

Приметы пропавшего:

Рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

Одет Николай Борисович был в черные спортивные штаны, коричневую футболку, серую спортивную обувь. Ходит мужчина с костылем.

ФОТО: ПСО «Сальвар».

ФОТО: ПСО «Сальвар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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