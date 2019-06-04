СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-04T11:00:22+03:00

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В Смоленской области сгорел ларек с продуктами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло во втором часу ночи в поселке Стодолище Починковского района улице Советской.

По словам спасателей, павильон полностью выгорел изнутри. Из людей никто не пострадал. Специалисты считают, что помещение могло загореться по электротехнической причине.

Ранее спасатели обезвредили 11 взрывоопасных предметов времен ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU