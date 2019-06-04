В Смоленской области пройдет акция «Внимание, переезд!»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-04T12:04:40+03:00

Железнодорожники напомнят, что нарушение ПДД может привести к трагедии

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6 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Смоленском регионе Московской железной дороги на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут акцию «Внимание, переезд!», сообщает пресс-служба компании.

Во время акции водителям напомнят о том, что при пересечении переездов необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а их нарушение может обернуться трагически как самого водителя, так и пассажиров автомобилей и поездов, членов локомотивных бригад.

Участникам движения вручат памятки с предостережением для автомобилистов: «Остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою жизнь». Совместно с сотрудниками полиции будут выявляться и привлекаться к административной ответственности нарушители ПДД.

Напомним, в 2017 году на железнодорожных переездах Смоленского региона МЖД произошло 5 дорожно-транспортных происшествия, в прошлом году – 6, в этом году – уже 2 ДТП (погибло два человека). Все ДТП произошли по вине водителей автотранспорта.

Для обеспечения безопасности движения железнодорожники ремонтируют и модернизируют переезды и другие инфраструктурные объекты, оборудуют их дополнительными системами защиты, предотвращающими несанкционированный выезд автомобилей на пути, проводят информационные кампании, направленные на привлечение внимания к вопросам безопасности. Так, до конца 2019 года в Смоленском регионе МЖД запланировано отремонтировать 26 переездов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU