СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-04T12:48:22+03:00

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В Смоленске начали активно бороться с борщевиком, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ядовитое растение пытаются уничтожить с помощью химических веществ.

По информации сотрудников администрации, на сорняк разбрызгивают гербицид, после чего растение погибает.

- Работы прошли на улицах Нижне-Лермонтовская, Слободская, в Красном бору (в районе ресторана «Эдем», проспектах Строителей и Гагарина, Ипподромном проезде, вдоль дороги на Киевском шоссе, - сообщили в администрации. - В скором времени с растением будут бороться в поселке Одинцово и Миловидово, в конце улицы Николаева. Также продолжатся работы у ипподрома и на проспекте Гагарина (по четной стороне).

В администрации говорят, что смоляне могут помочь в устранении ядовитого растения, сообщив о проблемных участках в районные администрации.

Напомним, борщевик Сосновского – крупное ядовитое растение, вызывающее сильнейшие ожоги у человека. Наиболее опасны взрослые растения в стадии цветения и созревания семян.

ИСТОЧНИК KP.RU