2019-06-04T12:48:22+03:00
Общество

В Смоленске начали активно бороться с борщевиком

Ядовитое растение пытаются уничтожить с помощью химических веществ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске начали активно бороться с борщевиком, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ядовитое растение пытаются уничтожить с помощью химических веществ.

По информации сотрудников администрации, на сорняк разбрызгивают гербицид, после чего растение погибает.

- Работы прошли на улицах Нижне-Лермонтовская, Слободская, в Красном бору (в районе ресторана «Эдем», проспектах Строителей и Гагарина, Ипподромном проезде, вдоль дороги на Киевском шоссе, - сообщили в администрации. - В скором времени с растением будут бороться в поселке Одинцово и Миловидово, в конце улицы Николаева. Также продолжатся работы у ипподрома и на проспекте Гагарина (по четной стороне).

В администрации говорят, что смоляне могут помочь в устранении ядовитого растения, сообщив о проблемных участках в районные администрации.

Напомним, борщевик Сосновского – крупное ядовитое растение, вызывающее сильнейшие ожоги у человека. Наиболее опасны взрослые растения в стадии цветения и созревания семян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленской области пройдет акция «Внимание, переезд!»
В Смоленской области сгорел ларек с продуктами
В Смоленске ищут пропавшего мужчину
В Смоленской области уничтожили 11 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Почти 400 гектаров земли отобрали у фермеров в Смоленской области
Спортивные тренажеры установят напротив банка в Смоленске
В Смоленске мужчина разобрал комплекс фотовидеофиксации нарушений
Глава Смоленской области уволил начальника тарифного департамента
В Смоленске жители 19 домов и детские сады останутся без холодной воды
Смоленская область присоединилась к акции «Ангелы Донбасса»
В Смоленске предприниматель скрыл от налоговой 11 млн рублей
Модернизация Смоленской ТЭЦ-2 обойдется в 2,6 млрд рублей
В Смоленске новый корпус детской больницы начнут строить в 2020 году
В Смоленске жителям трех улиц отключат горячую воду
В центре Смоленска троллейбус попал в ДТП
В Смоленской области планируют отремонтировать дорогу к школе
В Смоленской области утонул 42-летний мужчина
В Смоленске появится автобус до Геленджика
На Королевке в Смоленске девушка выпала из окна десятиэтажного дома
Иномарка серьезно пострадала в ДТП на Витебском шоссе в Смоленске
В Смоленске женщина погибла при пожаре в доме
В Смоленске машина попала в канаву на дороге [ВИДЕО]
Клумбы «Девчата» вернулись в Смоленск
В Смоленске 1 июня запретят движение транспорта на пяти улицах