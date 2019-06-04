Соцработники Смоленщины рассказали губернатору о сложностях работы

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-04T15:35:27+03:00

Жители Темкино попросили Алексея Островского решить вопрос с работой автолавки и рассмотреть вопрос создания ФАПа в деревне Ильино

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Алексей Островский побывал в отделении социальной помощи № 7 Вяземского комплексного центра социального облуживания населения в поселке Темкино, где поздравил сотрудников с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба губернатора. Соцработники рассказали главе региона о сложностях работы.

По информации пресс-службы главы региона, сегодня в учреждении пребывают более 140 пожилых людей. Помощь им оказывают 22 социальных работника.

В общении с губернатором одна из сотрудниц – Наталья Титова - попросила губернатора решить вопрос с работой автолавки. По словам соцработника, частники отказывают выезжать в отдаленные районы, а пожилые люди не всегда способные доехать до райцентра.

Также местная жительница обратила снимание губернатора на отсутствие ФАПа в деревне Ильино.

- Я обязательно дам поручение своим подчиненным изучить возможность решение данного вопроса, - сказал глава региона. - Мы в том или ином виде решим оба этих вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU