СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-04T16:19:25+03:00

Температура продолжит расти и к выходным на улице будет +28 градусов

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Смоленщину накроет аномальная жара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Солнечная погода и легкий южный ветер сохранится до конца недели.

Завтра, 5 июня, в Смоленской области ночью +7°C…+12°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +26°C…+28°C.

- В регионе будет жарко, осадков не предвидится, - сообщили в региональном МЧС.

Между тем, медики просят людей со слабым здоровьем быть предельно внимательными: днем долго не пребывать на улице и носить головные уборы.

Также в МЧС предупреждают, что купаться в Смоленске пока нельзя - открытие купального сезона состоится 14 июня. Всем, кто хочет отдохнуть у воды, лучше отправиться за город – там водоемы уже готовы к приему людей.

ИСТОЧНИК KP.RU