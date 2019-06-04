Смоленщину накроет аномальная жара
Смоленщину накроет аномальная жара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Солнечная погода и легкий южный ветер сохранится до конца недели.
Завтра, 5 июня, в Смоленской области ночью +7°C…+12°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +26°C…+28°C.
- В регионе будет жарко, осадков не предвидится, - сообщили в региональном МЧС.
Между тем, медики просят людей со слабым здоровьем быть предельно внимательными: днем долго не пребывать на улице и носить головные уборы.
Также в МЧС предупреждают, что купаться в Смоленске пока нельзя - открытие купального сезона состоится 14 июня. Всем, кто хочет отдохнуть у воды, лучше отправиться за город – там водоемы уже готовы к приему людей.
ИСТОЧНИК KP.RU