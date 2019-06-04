2019-06-04T18:38:39+03:00
Происшествия

Смолянин получил 23 года тюрьмы за изнасилование и убийство дочери

На преступление 49-летний мужчина пошел, когда жена уехала к родственникам
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолянин отправиться на 23 года в колонию за изнасилование и убийство дочери, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. На преступление 49-летний мужчина пошел, когда жена уехала к родственникам.

- Трагедия произошла в ночь на 4 января 2019 года. В семье подсудимого воспитывалось четверо приемных детей от 6 до 10 лет. 3-го мать уехала в другой город, а в ночь на 4-е мужчина надругался и убил 7-летнюю девочку. После случившегося трое детей были отправлены в детское госучреждение, - рассказала Наталья Зуева.

Подсудимый не признал виду и хотел, чтобы вердикт ему вынесли присяжные заседатели. Согласно их мнению, приемный отец детей получил 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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