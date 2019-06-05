СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-05T06:40:06+03:00

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В Смоленске ночью закрыли мост к Заднепровскому рынку, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. На переправе начались активные работы по укладке асфальта. Замена полотна на Беляева проводится в темное время суток во избежание пробок в час-пик.

Движение машин организовали по одной полосе.

Напомним, на работы в 2019 году планируется потратить более 1,128 млрд рублей.

Ранее «КП-Смоленск» публиковала полный список улиц, которые приведут в порядок в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU