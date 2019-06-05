СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-05T07:43:29+03:00

Дама не постеснялась и легла загорать у памятного места

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Жители Смоленска шокированы поведением женщины у мемориала: дама не постеснялась и легла загорать у памятного места, возведенного в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Фотографию отдыхающей опубликовал паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

Смоляне в комментариях высказали свою точку зрения на происходящее.

- Это курган. Место памяти героев, погибших!!! Отдавших жизни для того, чтоб эта дама спокойно себе сегодня вот так показывала им своё уважение и благодарность. Я считаю это просто не уважение к месту и недопониманием того в каком месте она лежит, - написала одна из смолянок.

ФОТО: ВКонтакте.

- Ужасно, что люди не понимают элементарных вещей. Мемориал, вечный огонь, - поделилась своим мнением другая местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU