Смоленские налоговики подвели итоги работы интернет-сервисов

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-05T08:02:33+03:00

С начала года зарегистрировано почти 4 300 обращений пользователей к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» от 1 922 пользователей

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В УФНС России по Смоленской области подведены итоги работы интернет-сервисов на официальном сайте ФНС России по состоянию на 27 мая 2019 года, сообщает пресс-служба управления. С начала года зарегистрировано почти 4 300 обращений пользователей к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» от 1 922 пользователей. Электронный ресурс - лидер в линейке сервисов налоговой службы.

За это же время хозяевами собственной виртуальной инспекции на сайте стало более 1805 новых пользователей, получивших возможность осуществлять сверку расчетов с бюджетом, узнавать актуальную информацию о задолженности по налогам, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества, распечатывать квитанции на уплату налоговых платежей и оплачивать их онлайн. Общее количество физических лиц – хозяев личного кабинета в регионе составляет около 88, 6 тысяч человек.

От владельцев ключей «Личного кабинета налогоплательщика для юридических лиц» с начала запуска ресурса зафиксировано 59 697 обращений от 3 669 пользователей. Для получения госуслуг ими подано 17 877 документов.

«Личный кабинет» востребован и у индивидуальных предпринимателей, от которых с начала текущего года поступило 54 604 запроса.

Напомним, для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России в настоящий момент функционирует около 40 электронных ресурсов, облегчающих вопросы получения госуслуг, уплаты налогов, взаимодействия со специалистами службы. С начала года традиционно популярностью у граждан пользуется личный кабинет, позволяющий быстро заполнить декларацию, обратиться в налоговый орган с вопросом, в режиме онлайн отследить статус проверки декларации, оплатить налоги.

Ознакомиться с возможностями всех интернет-ресурсов ФНС России можно на сайте www.nalog.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU