2019-06-05T08:09:49+03:00
Общество

В Смоленской таможне завершилось первенство по эстафетному плаванию

Соревнование прошло на базе бассейна «Дельфин»
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ФОТО: Смоленская таможня.ФОТО: Смоленская таможня.
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В Смоленской таможне завершилось первенство по эстафетному плаванию, сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов. Среди шести команд, принимавших участие в эстафете, лидируя с первого этапа, команда отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны показала лучший результат. Таким образом, команда одерживает победу уже третий год подряд.

Первенство состоялось на базе бассейна «Дельфин» и проводилось в эстафете 4х50 вольным стилем. Стоит отметить, что состав команды не зависел от пола участников.

Победителей наградили кубком, медалями и дипломом первой степени. Команды правоохранительного блока и отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров, занявшие 2 и 3 места, также получили свои призы и дипломы соответствующих степеней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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