СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-05T09:22:32+03:00

Едкий дым распространяется на большие расстояния, отравляя жизнь местным жителям

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Неизвестные поджигают мусор в Красном Бору под Смоленском. О проблеме сообщает сообщество «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

По словам автора сообщения, едкий дым распространяется на большие расстояния, отравляя жизнь местным жителям. Горит пластик и полистерол.

Также отмечается, что кто-то из дачников обращался в местную администрацию и сообщал о свалке в районе Хитровки (за переездом, ул. Понизовская), но власти порекомендовали людям поставить мусорные контейнеры.

Дачники не согласны и говорят, что стихийная свалка образуется по вине местных жителей. Автор сообщения указывает, что даже есть свидетели, видевшие, кто вывозит мусор на тележках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/712940" frameborder="0"></iframe> Неизвестные поджигают мусор в Красном Бору под Смоленском.Едкий дым распространяется на большие расстояния, отравляя жизнь местным жителям. ВИДЕО: «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU