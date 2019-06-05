Неизвестные поджигают мусор в Красном Бору под Смоленском
Неизвестные поджигают мусор в Красном Бору под Смоленском. О проблеме сообщает сообщество «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.
По словам автора сообщения, едкий дым распространяется на большие расстояния, отравляя жизнь местным жителям. Горит пластик и полистерол.
Также отмечается, что кто-то из дачников обращался в местную администрацию и сообщал о свалке в районе Хитровки (за переездом, ул. Понизовская), но власти порекомендовали людям поставить мусорные контейнеры.
Дачники не согласны и говорят, что стихийная свалка образуется по вине местных жителей. Автор сообщения указывает, что даже есть свидетели, видевшие, кто вывозит мусор на тележках.
Неизвестные поджигают мусор в Красном Бору под Смоленском.Едкий дым распространяется на большие расстояния, отравляя жизнь местным жителям. ВИДЕО: «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU