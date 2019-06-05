СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-05T10:23:00+03:00

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Смоленский музей-заповедник получит 220 новых редких экспонатов, сообщает пресс-служба учреждения. До недавнего времени коллекция находилась в межгосударственной общественной организации, а затем была передана государству.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, передавая приказы на пополнение фондов, отметил, что коллекция формировалась десятилетиями. В ней представлены все виды искусства: живопись, скульптура, графика, плакат, а также произведения монументального, театрально-декорационного, декоративного и народного искусства.

- Российские музеи давно превратились из места хранения древностей, артефактов, в место просвещения и популяризации нашей выдающейся истории и культуры. В место интеллектуального развития и модного, просветительского досуга для молодежи, - сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU