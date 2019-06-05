Смоленский музей-заповедник получит 220 новых редких экспонатов
Смоленский музей-заповедник получит 220 новых редких экспонатов, сообщает пресс-служба учреждения. До недавнего времени коллекция находилась в межгосударственной общественной организации, а затем была передана государству.
Министр культуры РФ Владимир Мединский, передавая приказы на пополнение фондов, отметил, что коллекция формировалась десятилетиями. В ней представлены все виды искусства: живопись, скульптура, графика, плакат, а также произведения монументального, театрально-декорационного, декоративного и народного искусства.
- Российские музеи давно превратились из места хранения древностей, артефактов, в место просвещения и популяризации нашей выдающейся истории и культуры. В место интеллектуального развития и модного, просветительского досуга для молодежи, - сказал министр.
ИСТОЧНИК KP.RU