В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов. Корректировки произойдут в период празднования Дня России, сообщает пресс-служба МЖД.
По словам сотрудников компании, 11 и 12 июня планируется изменение пассажиропотока на поезда, связывающих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.
– Корректировки коснутся нескольких пригородных поездов, выполняющих рейсы на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1, – сообщили в пресс-службе.
Московская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с расписанием поездов, планируя свою поездку.
ИСТОЧНИК KP.RU