2019-06-05T11:24:08+03:00
Общество

В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов

Корректировки произойдут в период празднования Дня России
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба РЖД.ФОТО: пресс-служба РЖД.
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В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов. Корректировки произойдут в период празднования Дня России, сообщает пресс-служба МЖД.

По словам сотрудников компании, 11 и 12 июня планируется изменение пассажиропотока на поезда, связывающих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.

– Корректировки коснутся нескольких пригородных поездов, выполняющих рейсы на участках: СмоленскРославль, Рославль – Брянск, СафоновоВязьма, Вязьма – Износки, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1, – сообщили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с расписанием поездов, планируя свою поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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