2019-06-05T12:10:54+03:00
Происшествия

В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

56-летняя женщина скончалась на месте аварии
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Авария произошла 2 ноября 2018 года в восьмом часу вечера на 4-м км автодороги «Высокое – Родино – Холм» в Новодугином районе.

По словам полицейских, водитель «Форда» сбил 56-летнюю женщину. От серьезных травм пешеход погибла на месте ДТП.

- Если вам что-либо известно об обстоятельствах происшествия, просьба сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11, - прокомментировали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины увольнения директора смоленского «Горводоканала»
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
Смоленский музей-заповедник получит 220 новых редких экспонатов
В Смоленске временно закрыто движение трамваев на площадь Победы
Неизвестные поджигают мусор в Красном Бору под Смоленском
В Смоленской таможне завершилось первенство по эстафетному плаванию
«Схрон» с боеприпасами нашли и уничтожили в Смоленской области
Смоленские налоговики подвели итоги работы интернет-сервисов
Жители Смоленска шокированы загорающей женщиной у мемориала
В Смоленске в Заднепровском районе закрыли ночью мост
Смолянин получил 23 года тюрьмы за изнасилование и убийство дочери
Смоленщину накроет аномальная жара
Соцработники Смоленщины рассказали губернатору о сложностях работы
В Смоленске начали активную борьбу с борщевиком
В Смоленской области пройдет акция «Внимание, переезд!»
В Смоленской области сгорел ларек с продуктами
В Смоленске ищут пропавшего мужчину
В Смоленской области уничтожили 11 взрывоопасных предметов времен ВОВ