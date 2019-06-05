В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом
56-летняя женщина скончалась на месте аварии
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Авария произошла 2 ноября 2018 года в восьмом часу вечера на 4-м км автодороги «Высокое – Родино – Холм» в Новодугином районе.
По словам полицейских, водитель «Форда» сбил 56-летнюю женщину. От серьезных травм пешеход погибла на месте ДТП.
- Если вам что-либо известно об обстоятельствах происшествия, просьба сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11, - прокомментировали в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU