СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-05T15:49:37+03:00

В Смоленской области еще 179 человек стали жертвами клещей. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленской области еще 179 человек стали жертвами клещей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Смоленской области. Из них – 63 дети.

В ведомстве отмечают, что с начала года за медпомощью обратились 773 человека, среди которых 249 – это школьники и дошкольники.

Сотрудники управления обращают внимание, что лабораторные исследования показали, что в 17 случаях кровопийцы были переносчиками иксодового клещевого боррелиоза и в 3 случаях – гранулоцитарного анаплазмоза.

- Несмотря на постоянную акарицидную обработку, жителям региона необходимо быть внимательными и, отправляясь на природу, не забывать использовать средства для отпугивания насекомых, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Между тем, в городской администрации сообщили, что 6 и 7 июня от клещей будут обработаны два парка – Блонье и Соловьиная роща. Родителям и владельцам животных просьба воздержатся от прогулок в местах, которые будут огорожены лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU