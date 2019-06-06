В центре Смоленска перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 06:24 2019-06-06T07:48:06+03:00

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В центре Смоленска перекроют движение машин, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В городе пройдет мотофестиваль, карнавал и акция военных.

8 июня с 10.00 до 17.00 временные дорожные знаки появятся на улице Октябрьской революции (от Коммунистической до дома 6 по улице Октябрьской революции). Корректировки в движении связаны с проведением мотофестиваля «ВместеМыСила», посвященного празднованию Дня России, и пятилетия присоединения Крыма к России.

9 июня с 16.00 до 17.00 запретят проезд по улицам Коммунистической (от Докучаева до Октябрьской революции), Октябрьской революции (от Коммунистической до дома 6 по Октябрьской революции). В это время в центре города пройдет карнавал «Шагающий сюртук».

12 июня с 7.00 до 18.00 автомобилистам придется объезжать Октябрьскую революцию, Коммунистическую и Маяковского из-за проведения акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!». Автобусы, курсирующие по маршруту 21н будут следовать по Большой Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU