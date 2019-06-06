2019-06-06T07:05:20+03:00
Происшествия

В Смоленской области птица внезапно напала на женщину

Ворона не нанесла серьезного вреда, но сильно напугала свою жертву
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области ворона внезапно напала на женщину, сообщает паблик «Подслушано Гагарин» соцсети ВКонтакте. Птица не нанесла серьезного вреда, но сильно напугала свою жертву.

По словам автора сообщения, инцидент произошел в районе улицы Льва Толстого.

Женщина предупреждает жителей Гагарина, чтобы те были внимательными, ведь в настоящее время птицы очень агрессивны из-за того, что высиживают яйца.

Горожане с юмором отнеслись к ситуации и засыпали пострадавшую массовой вопросов, как отличить птицу из тысячи других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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