В Смоленской области птица внезапно напала на женщину
Ворона не нанесла серьезного вреда, но сильно напугала свою жертву
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области ворона внезапно напала на женщину, сообщает паблик «Подслушано Гагарин» соцсети ВКонтакте. Птица не нанесла серьезного вреда, но сильно напугала свою жертву.
По словам автора сообщения, инцидент произошел в районе улицы Льва Толстого.
Женщина предупреждает жителей Гагарина, чтобы те были внимательными, ведь в настоящее время птицы очень агрессивны из-за того, что высиживают яйца.
Горожане с юмором отнеслись к ситуации и засыпали пострадавшую массовой вопросов, как отличить птицу из тысячи других.
ИСТОЧНИК KP.RU