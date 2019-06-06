2019-06-06T09:27:56+03:00
Общество

Приюту для животных в Смоленской области требуется помощь

Дому, где живут собаки, нужна не только материальная, но и физическая поддержка.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолян просят помочь приюту для животных, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Дому, где живут собаки, нужна не только материальная, но и физическая поддержка. Речь идет о приюте «Дом добра», что в селе Андрейково под Вязьмой.

– Приют появился 10 месяцев назад и сегодня в нем уже 120 животных. Здесь дворняги и породистые щенки, взрослые и совсем малыши, – говорит директор учреждения Елена Петрова. – Кого-то подобрали, кого-то подкинули к стенам приюта. Из-за стремительного роста постояльцев собакам перестало хватать вольеров. С досками помогли, теперь нужна рабочая сила. Не хватает и волонтеров для ухода за животными.

А еще из-за того, что приют никем не финансируется и существует исключительно на пожертвования, здесь нужна еда и лекарства, подстилки для животных и такие банальные вещи, как поводки, ошейники, миски...

– Мы бы хотели помочь всем, но нет возможности, поэтому, если у кого-то из смолян есть хоть часик времени – будем рады принять у себя, – говорит Елена

Оказать помощь приюту можно, перечислив деньги по следующим реквизитам:

р/с 40703810458000000327

Банк: Смоленское отделение 8609 ТТАО Сбербанк

БИК: 046614632 кор. счет 30101810000000000632

Карта 4817 7600 0540 8632

Подробнее о «Доме добра» можно узнать на его сайте, а также в группе приюта в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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