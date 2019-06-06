2019-06-06T12:50:57+03:00
Происшествия

В Сафонове 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела из-за любви к спорту

Несовершеннолетний подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела из-за любви к спорту: несовершеннолетний подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

По версии следствия, весной этого года молодой человек заказал препараты для роста мышц в соседней республике и получил на почте в Сафоново. После задержания и при проверки посылки выяснилось, что в составе препаратов содержится вещество, запрещенное к ввозу и распространению на территории России.

Следствие по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша
Приюту для животных в Смоленской области требуется помощь
В Смоленске прибудет ковчег с мощами святой Матроны Московской
В Смоленской области птица внезапно напала на женщину
В парке Смоленска появится плавучая сцена
В центре Смоленска перекроют движение транспорта
В Смоленске едва не сгорело кафе
В Смоленской области еще 179 человек стали жертвами клещей
Стали известны причины увольнения директора смоленского «Горводоканала»
В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
Смоленский музей-заповедник получит 220 новых редких экспонатов
В Смоленске временно закрыто движение трамваев на площадь Победы
Неизвестные поджигают мусор в Красном Бору под Смоленском
В Смоленской таможне завершилось первенство по эстафетному плаванию
«Схрон» с боеприпасами нашли и уничтожили в Смоленской области
Смоленские налоговики подвели итоги работы интернет-сервисов
Жители Смоленска шокированы загорающей женщиной у мемориала
В Смоленске в Заднепровском районе закрыли ночью мост
Смолянин получил 23 года тюрьмы за изнасилование и убийство дочери
Смоленщину накроет аномальная жара
Соцработники Смоленщины рассказали губернатору о сложностях работы
В Смоленске начали активную борьбу с борщевиком
В Смоленской области пройдет акция «Внимание, переезд!»
В Смоленской области сгорел ларек с продуктами
В Смоленске ищут пропавшего мужчину
В Смоленской области уничтожили 11 взрывоопасных предметов времен ВОВ