В Сафонове 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела из-за любви к спорту

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-06T12:50:57+03:00

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В Смоленской области 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела из-за любви к спорту: несовершеннолетний подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

По версии следствия, весной этого года молодой человек заказал препараты для роста мышц в соседней республике и получил на почте в Сафоново. После задержания и при проверки посылки выяснилось, что в составе препаратов содержится вещество, запрещенное к ввозу и распространению на территории России.

Следствие по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU