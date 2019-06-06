В центре Смоленска перенесли сроки отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-06T16:36:44+03:00

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Жителям центра Смоленска перенесли сроки отключения горячей воды, сообщает Смоленский филиал ПАО «Квадра». Таким образом, на улице Дзержинского ресурс отключат не в июне, как ранее планировалось, а 1 июля.

По словам сотрудников компании, о переносе сроков отключения воды компанию попросило руководство бассейна «Днепр». Дело в том, что на его базе проходят тренировки детской спортивной школы. Как только они завершатся, сотрудники «Квадры» приступят к ремонту сетей.

Актуальный график отключения воды доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU