2019-06-06T16:36:44+03:00
Недвижимость

В центре Смоленска перенесли сроки отключения горячей воды

Теплоэнергетики пошли на встречу руководству бассейна «Днепр»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Жителям центра Смоленска перенесли сроки отключения горячей воды, сообщает Смоленский филиал ПАО «Квадра». Таким образом, на улице Дзержинского ресурс отключат не в июне, как ранее планировалось, а 1 июля.

По словам сотрудников компании, о переносе сроков отключения воды компанию попросило руководство бассейна «Днепр». Дело в том, что на его базе проходят тренировки детской спортивной школы. Как только они завершатся, сотрудники «Квадры» приступят к ремонту сетей.

Актуальный график отключения воды доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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