СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-06T16:34:49+03:00

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Смоленская таможня подвела итоги работы за пять месяцев 2019 года, сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир Сафонов. В бюджет страны перечислено более 72 млрд рублей. Рост к уровню 2018 года составил 20%. Каждый таможенник внес в казну государства 107,7 млн рублей.

- За январь - май 2019 года смоленскими таможенниками оформлено свыше 83 тыс. деклараций на товары (ДТ), что на 5% больше, чем за пять месяцев 2018 года. Экспортные декларации составили 13,4% от общего массива ДТ, - сообщил Владимир Сафонов.

Таможенные операции в регионе деятельности Смоленской таможни в текущем году осуществляли 3,6 тыс. участников ВЭД, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Внешнеторговый оборот при этом составил 4721, 37 млн долл., в т. ч. по импорту – 4439,51 млн долл., по экспорту – 281,86 млн долл.

Грузооборот составил 1266,1 тыс. тонн, в том числе по экспорту - 467,9 тыс. тонн, по импорту – 798,2 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU