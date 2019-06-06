СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-06T17:07:50+03:00

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В Смоленске ищут свидетелей смертельного ДТП с утонувшей машиной, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Легковушка ушла под воду в Александровском озере. ДТП произошло в ночь на 1 апреля 2019 года.

По словам полицейских, в «Ладе» сидели двое мужчин 45-ти и 50-ти лет. Кто из них был за рулем, выясняют следователи.

- Машина ехала со стороны Михновки, съехала в кювет и упала в озеро, - сообщили в пресс-службе. – Владелец машины выжил, а его попутчик скончался на месте аварии.

Свидетелей аварии просят позвонить по телефонам - 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11.

ИСТОЧНИК KP.RU