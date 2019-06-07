В Смоленской области построят мясоперерабатывающий комплекс

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-07T06:28:17+03:00

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В Смоленской области планируют построить мясоперерабатывающий комплекс, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соответствующее соглашение с чешской стороной подписано на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге.

Предполагается, что реализация проекта позволит создать 630 новых рабочих мест.

Строительство комплекса предполагает два этапа: на первом запланировано возведение самого комплекса, который, к слову, планируют завершить до конца 2020 года, и ряда зданий. Во второй этап построят птицефабрику с инкубатором, лабораторией и др. Ее возведение должно завершиться в последних месяцах 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU