В Смоленской области построят мясоперерабатывающий комплекс
Реализовывать проект будет чешская компания
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области планируют построить мясоперерабатывающий комплекс, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соответствующее соглашение с чешской стороной подписано на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге.
Предполагается, что реализация проекта позволит создать 630 новых рабочих мест.
Строительство комплекса предполагает два этапа: на первом запланировано возведение самого комплекса, который, к слову, планируют завершить до конца 2020 года, и ряда зданий. Во второй этап построят птицефабрику с инкубатором, лабораторией и др. Ее возведение должно завершиться в последних месяцах 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU