В Смоленской области два лекарства не прошли проверку качества

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-07T09:06:42+03:00

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Два лекарства не прошли проверку качества, сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. В связи с чем приостановлена их реализация.

- Речь идет о «Мази ихтиоловая 10%» (серия 040218, срок годности 02.2020) производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир по показателям «Массовая доля серы» и «Витаминно-аминокислотном комплексе «Витам» (серия 1150818, срок годности 08.2020) производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томская область по показателю «Массовая доля аскорбиновой кислоты», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Смолян, встретивших в обороте препараты, просят сообщить по телефону - 8 (4812) 64-22-92.

ИСТОЧНИК KP.RU