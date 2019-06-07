СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-07T10:00:43+03:00

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В Смоленской области появится новый асфальт на разбитой дороге, сообщает «Смоленскавтодор». Речь идет о двух участках Велиж-Селезни-Заозерье-Васькино-Дор.

По словам сотрудников учреждения, подготовительные работы по укладке асфальта уже проведены.

Всего «Смоленскавтодор» в рамках госзадания отремонтирует в 2019 году 37,82 км дорог в 19 районах. Их список доступен по ссылке.

Также продолжаются работы и в областном центре. Всего в этом году полная замена дорожного полотна планируется на 16 улицах, еще на 20 пройдет частичный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU