В Смоленской области появится новый асфальт на разбитой дороге
Жители Велижского района неоднократно жаловались на «убитое» полотно
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области появится новый асфальт на разбитой дороге, сообщает «Смоленскавтодор». Речь идет о двух участках Велиж-Селезни-Заозерье-Васькино-Дор.
По словам сотрудников учреждения, подготовительные работы по укладке асфальта уже проведены.
Всего «Смоленскавтодор» в рамках госзадания отремонтирует в 2019 году 37,82 км дорог в 19 районах. Их список доступен по ссылке.
Также продолжаются работы и в областном центре. Всего в этом году полная замена дорожного полотна планируется на 16 улицах, еще на 20 пройдет частичный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU