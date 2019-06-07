СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-07T11:41:13+03:00

На празднике зрители увидят мотозаезды, фотовыставку и поучаствуют в викторинах

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В Смоленске пройдет мотофестиваль с участием байкеров: на празднике зрители увидят мотозаезды, поучаствуют в викторинах и посетят фотовыставку, сообщает пресс-служба администрации региона.

Праздник пройдет #ВместеМыСила, приуроченный к празднованию Дня России и 5-летия присоединения Крыма, состоится 8 июня с 11.00 до 15.00.

- Будучи участниками Крымской Весны, русские мотоциклисты мотоклуба «Ночные Волки» проведут праздничное мероприятие с показательными выступлениями в стиле мотоезды мотоджимхана и стандрайтинг, - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, на празднике детям покажут оснащение машин ДПС и предложат принять участие в инновационном проекте «Лаборатория безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU