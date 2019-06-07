Смоляне пожаловались на торговый ларек на велодорожке
Горожане пытаются добиться, чтобы на площадке перед кинотеатром не было торговли
ФОТО: ВК.
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Смоляне пожаловались на установленный напротив магазина «Кругозор» торговый ларек. Горожане недовольны, что палатку поставили на велодорожке. Фотография, опубликованная пабликом «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте, вызвала массу комментарий у жителей областного центра.
Подписчики паблика сетуют, что им негде кататься на велосипеде, по разметке периодически ходят мамы с колясками, а теперь приходится объезжать ларек.
ИСТОЧНИК KP.RU