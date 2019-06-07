Смоляне пожаловались на торговый ларек на велодорожке

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-07T14:59:17+03:00

Горожане пытаются добиться, чтобы на площадке перед кинотеатром не было торговли

Изменить размер текста: A A

Смоляне пожаловались на установленный напротив магазина «Кругозор» торговый ларек. Горожане недовольны, что палатку поставили на велодорожке. Фотография, опубликованная пабликом «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте, вызвала массу комментарий у жителей областного центра.

Подписчики паблика сетуют, что им негде кататься на велосипеде, по разметке периодически ходят мамы с колясками, а теперь приходится объезжать ларек.

ИСТОЧНИК KP.RU