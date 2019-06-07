Зелёная зона, комфортные скамейки и фонтаны

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-07T15:34:40+03:00

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Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов посетил город воинской славы, который одержал победу в конкурсе лучших проектов по формированию комфортной среды.

Итоги были подведены 31 мая в Воронеже. Вязьма вошла в число победителей номинации «Малые города и исторические поселения».

Встретившись с Сергеем Неверовым, секретарь местного отделения «Единой России», глава Вяземского района Инна Демидова рассказала, что в 2016 году появилась идея создать Сквер Памяти Героев на Привокзальной площади. В 1916 году на этом месте располагался не сохранившийся до наших дней памятник.

- Два года мы работали с архитекторами и привлекали проектные организации. Конечно, понадобились большие денежные средства. Мы приняли участие во Всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды и одержали победу, - отметила Инна Демидова. - Учитывая мнения местных жителей, было решено восстановить памятник, придав ему современный облик. Также здесь появятся комфортные скамейки, фонтаны, цветочные клумбы, пешеходные дорожки и большая зелёная зона.

До декабря 2019 года будет подготовлена проектно-сметная документация, а уже в следующем году начнется благоустройство территории. Завершить работы планируется в конце 2020 года.

- Я хочу поздравить жителей Вязьмы с этим выдающимся событием. Вдвойне приятнее, что именно в год своего 780-летия город воинской славы стал победителем конкурса. Немаловажно, что это именно Привокзальная площадь. Приезжая сюда, туристы первым делом будут видеть этот замечательный Сквер, - подытожил Сергей Неверов.

ИСТОЧНИК KP.RU