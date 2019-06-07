2019-06-07T16:53:40+03:00
Общество

В Смоленске возможны ночные перебои с холодной водой

СМУП «Горводоканал» проведет ремонт на водоводах Верхне-Ясенного водозабора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске возможны ночные перебои с холодной водой, сообщает комитет по информационной политике администрации города. СМУП «Горводоканал» проведет ремонт на водоводах Верхне-Ясенного водозабора.

Работы будут вестись 8 июня, поэтому с 02.00 до 05.00 возможно понижение давления в трубах холодного водоснабжения у жителей Ленинского района.

По необходимости, в городе будет обеспечен подвоз воды. Справки по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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