СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-07T16:53:40+03:00

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В Смоленске возможны ночные перебои с холодной водой, сообщает комитет по информационной политике администрации города. СМУП «Горводоканал» проведет ремонт на водоводах Верхне-Ясенного водозабора.

Работы будут вестись 8 июня, поэтому с 02.00 до 05.00 возможно понижение давления в трубах холодного водоснабжения у жителей Ленинского района.

По необходимости, в городе будет обеспечен подвоз воды. Справки по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.

ИСТОЧНИК KP.RU