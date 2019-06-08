Под Смоленском сгорело предприятие по производству мебели
Под Смоленском сгорело предприятие по производству мебели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в Печерске вечером 7 июня.
По словам спасателей, на сигнал о пожаре выехали четыре экипажа пожарных из 2-й специализированной, 3, 5 и 7 пожарно-спасательных частей.
- Пожар произошел в вакуумной установке в лакокрасочном цеху предприятия. Рабочие пытались потушить огонь самостоятельно, но им это не удалось. Пламя перекинулось на все помещение, - сообщили в МЧС.
Огнеборцы, прибывшие на пожар, справились с задачей. Сильно пострадало только одно посещение.
По оценке экспертов, ЧП произошло по электротехнической причине.
ИСТОЧНИК KP.RU