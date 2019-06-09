2019-06-09T11:25:27+03:00
Происшествия

На Киселевске в Смоленске разбили иномарку

У машины выбито стекло
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВК.ФОТО: ВК.
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На Киселевске в Смоленске разбили иномарку, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. У машины выбито стекло.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 9 июня, во дворе дома №10, что за магазином «Полет чудес» на проспекте Строителей.

По словам очевидцев случившегося, на улице полночи гуляла шумная компания, а с утра одна из припаркованных на стоянке машин осталась без стекла.

Смоляне отмечают в соцсетях, что шумные ночи «сейчас в каждом дворе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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