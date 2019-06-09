В Смоленске на три дня ограничат движение транспорта на перекрестке
Газовики планируют провести ремонтные работы
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ограничат движение транспорта на перекрестке, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. С 21 по 23 июня на пересечении улиц Николаева и Марины Расковой будет проводиться ремонт на газопроводе.
По словам сотрудников администрации, на дороге возможны пробки. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты движения.
ИСТОЧНИК KP.RU