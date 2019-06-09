В Смоленске на три дня ограничат движение транспорта на перекрестке

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-09T11:47:10+03:00

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В Смоленске ограничат движение транспорта на перекрестке, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. С 21 по 23 июня на пересечении улиц Николаева и Марины Расковой будет проводиться ремонт на газопроводе.

По словам сотрудников администрации, на дороге возможны пробки. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU