Смоляне спасают маленьких утят, оставшихся без матери
Маму птиц убили
ФОТО: pixabay.com.
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Смоляне спасают маленьких утят, оставшихся без матери на Солдатском озере. Клич о помощи появился в соцсетях.
По словам смолян, маму птиц убили и теперь малыши плавают по водоему одни.
- Их шесть, на вид меньше сородичей с мамами. Остальные утки и утята их гонят от еды, - написала жительница Королевки.
Местные жители просят подкармливать птиц. Пернатым подойдут отваренные крупы, овощи, но не лук. Также опасно кормить малышей хлебом – он им противопоказан.
ИСТОЧНИК KP.RU