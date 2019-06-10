СЕГОДНЯ 08:21 2019-06-10T08:21:48+03:00

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Смоляне спасают маленьких утят, оставшихся без матери на Солдатском озере. Клич о помощи появился в соцсетях.

По словам смолян, маму птиц убили и теперь малыши плавают по водоему одни.

- Их шесть, на вид меньше сородичей с мамами. Остальные утки и утята их гонят от еды, - написала жительница Королевки.

Местные жители просят подкармливать птиц. Пернатым подойдут отваренные крупы, овощи, но не лук. Также опасно кормить малышей хлебом – он им противопоказан.

ИСТОЧНИК KP.RU