2019-06-10T11:31:42+03:00
Общество

В главном парке Смоленска музыканты впервые выступили на плавучей сцене

Видео выступления появилось в сети
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В главном парке Смоленска музыканты впервые выступили на плавучей сцене. Видео выступления появилось в соцсети ВКонтакте.

Смоляне оценили задумку авторов, которые создали сцену, и мастерство музыканта, мастерски сыгравшего на гитаре.

Следующее выступление намечено на 14-15 июня. Начало с 19:15 до 21:00, сообщил паблик «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.

ВИДЕО: паблик «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.

В Смоленске музыканты впервые сыграли на плавучей сцене.ВИДЕО: «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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