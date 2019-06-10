В главном парке Смоленска музыканты впервые выступили на плавучей сцене
Видео выступления появилось в сети
ФОТО: pixabay.com.
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В главном парке Смоленска музыканты впервые выступили на плавучей сцене. Видео выступления появилось в соцсети ВКонтакте.
Смоляне оценили задумку авторов, которые создали сцену, и мастерство музыканта, мастерски сыгравшего на гитаре.
Следующее выступление намечено на 14-15 июня. Начало с 19:15 до 21:00, сообщил паблик «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.
ВИДЕО: паблик «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.
В Смоленске музыканты впервые сыграли на плавучей сцене.ВИДЕО: «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU