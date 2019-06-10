СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-10T11:31:42+03:00

Видео выступления появилось в сети

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В главном парке Смоленска музыканты впервые выступили на плавучей сцене. Видео выступления появилось в соцсети ВКонтакте.

Смоляне оценили задумку авторов, которые создали сцену, и мастерство музыканта, мастерски сыгравшего на гитаре.

Следующее выступление намечено на 14-15 июня. Начало с 19:15 до 21:00, сообщил паблик «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.

ВИДЕО: паблик «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/713877" frameborder="0"></iframe> В Смоленске музыканты впервые сыграли на плавучей сцене.ВИДЕО: «Бар Маяковский Смоленск» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU