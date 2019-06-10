В Смоленской области горел продовольственный магазин
Пожар произошел из-за электрики
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области горел продовольственный магазин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на 2-ом Рабочем переулке города Ярцево в воскресенье, 9 июня.
По словам спасателей, здание удалось отстоять – пламя было оперативно потушено расчетом 52-й пожарно-спасательной части. Огнем поврежден потолок торгового зала, два холодильных ларя. Из людей никто не пострадал.
Предварительная причина ЧП – электротехническая.
Ранее в Печерске горело предприятие по производству мебели. Пожар произошел в лакокрасочном цеху предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU