СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-10T11:01:05+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленской области горел продовольственный магазин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на 2-ом Рабочем переулке города Ярцево в воскресенье, 9 июня.

По словам спасателей, здание удалось отстоять – пламя было оперативно потушено расчетом 52-й пожарно-спасательной части. Огнем поврежден потолок торгового зала, два холодильных ларя. Из людей никто не пострадал.

Предварительная причина ЧП – электротехническая.

Ранее в Печерске горело предприятие по производству мебели. Пожар произошел в лакокрасочном цеху предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU