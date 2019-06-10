В Смоленской области появился гастрономический путеводитель
Новое издание содержит более двух сотен рецептов блюд местной кухни
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области появился гастрономический путеводитель, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Новое издание содержит более двух сотен рецептов блюд местной кухни.
По словам автора книги Ирины Флиманковой, уникальное в своем роде издание появилось после многочисленных путешествий по Смоленской области.
Книга увидела свет при поддержке Туристического кластера Смоленской области.
Ранее стало известно, что Смоленский музей-заповедник получит 220 новых редких экспонатов. До недавнего времени коллекция находилась в межгосударственной общественной организации, а затем была передана государству.
ИСТОЧНИК KP.RU