СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-10T16:05:51+03:00

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В Смоленске жители семи улиц останутся без холодной воды, сообщает СМУП «Горводоканал». Отключение связано с проведением работ на сетях.

По информации сотрудников муниципального предприятия, без холодной воды 11 июня останется ряд домов №44,44а,44в,46,48,48а,50,52/2,54,56,58,60/2 по улице Крупской, а также все строения по улицам Марии Октябрьская, Верхне-Рославльская, 1-я и 2-я Брянская, Ново-Ясенная и одноименного переулка. Предположительно, холодной воды не будет пять часов – с 10.00 до 15.00. А потом, возможно, ее качество будет немного хуже, чем обычно.

- По заявкам будет организован подвоз холодной воды. Машины прибудут к дому №13 ул. Верхне-Рославльская и дому №12б ул. Марии Октябрьской. Справки по телефону: 38-18-50, 70-50-61, - сообщили в «Горводоканале».

Ранее стало известно, что в центре Смоленска перенесли сроки отключения горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU