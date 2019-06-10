Под Смоленской молодого парня на работе засыпало землей
Спасти 20-летнего юношу не удалось
ФОТО: pixabay.com.
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В деревне Кощино Смоленского района 20-летнего парня засыпало землей. Молодого человека спасти не удалось, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Трагедия произошла 6 мая.
По словам представителя следственного комитета, в деревне копали траншею для укладки канализационной трубы. Во время работ грунт обрушился в траншею, где находился парень.
- Установлено, что были нарушены правила безопасности. Следователи возбудили уголовное дело, - сообщила Наталья Зуева.
ИСТОЧНИК KP.RU