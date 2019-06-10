СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-10T16:52:32+03:00

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В Смоленской области ищут пропавшего в лесу 41-летнего мужчину, сообщает ПСО «Сальвар». Игорь Новиков ушел из дома 9 июня и до сих пор о местонахождении ничего не известно.

В настоящее время на след пропавшего пытаются выйти с вертолета, также поиски ведутся на суше в районе деревни Щербино Ельниского района.

В третьем часу дня три экипажа «Сальвар» отправились в подкрепление. Еще несколько подтянутся ближе к вечеру.

Ранее удалось вернуть домой пропавшую 7 июня Наталью Ерофеенкову. Жизни женщины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU